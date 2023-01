Turchia-Svezia: presidenza turca, bruciare il Corano non ha nulla a che fare con la libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruciare il Corano davanti all’ambasciata turca a Stoccolma non ha nulla a che fare con la libertà di espressione. Lo ha dichiarato il direttore delle comunicazioni della presidenza turca, Fahrettin Altun, in una lettera inviata al principale quotidiano svedese “Dagens Nyheter” dopo che il politico di estrema destra dello Stram Kurs Party, Rasmus Paludan ha bruciato apertamente una copia del Corano davanti all'ambasciata turca nella capitale svedese, Stoccolma. Nella lettera, ha sottolineato che la violenza contro i musulmani, compresi i musulmani svedesi, è continuamente incitata, osservando che il ministro della Difesa turco, Hulusi Akara, ha annullato la visita dell’omologo svedese, Pal Jonson, in programma in questi giorni in Turchia per discutere il fascicolo relativo alla richiesta della Svezia in seno alla Nato. “"Non ha senso incontrarsi se la Svezia non prende sul serio le preoccupazioni della Turchia", ha dichiarato Altun. Il portavoce della presidenza turca ha inoltre aggiunto che “l'unico Paese che può consentire alla Svezia di aderire alla Nato è la Svezia stessa”.(Res)