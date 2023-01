Baltico: nuove indagini su naufragio traghetto "Estonia", nessun segno di esplosioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Non ci sono segni di collisione o di esplosione sul relitto del traghetto "Estonia", che affondò nel 1994 causando 852 vittime. Lo hanno reso note le commissioni sugli incidenti di Svezia, Finlandia ed Estonia, che hanno presentato oggi le conclusioni preliminari dopo nuove indagini sull'incidente che coinvolse il traghetto. Le commissioni riaprirono l'inchiesta in seguito al documentario dell'emittente "Discovery" del 2020, dal titolo "Estonia - la scoperta che ha cambiato tutto", che mostrava danni sul lato di tribordo del relitto. Secondo il rapporto presentato oggi, non vi sarebbero tracce di alcuna collisione con un altro ormeggio, o segni di un'esplosione. Gli investigatori concludono che il danno all'Estonia corrisponde alle formazioni rocciose sul fondo e non vedono alcun motivo per mettere in discussione le conclusioni del rapporto già formulato nel 1997. Il naufragio portò alla morte della grande maggioranza delle 989 persone a bordo, in quello che è ad oggi il più grave incidente ad un traghetto avvenuto in Europa. (Sts)