Marocco: Parlamento arabo condanna “l'ingerenza" europea negli affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Parlamento arabo ha espresso la sua "grande insoddisfazione per la continua palese ingerenza del Parlamento europeo negli affari interni del Regno del Marocco, utilizzando la carta dei diritti umani sulla base di false accuse prive di fondamento giuridico e legittimità, e con un chiaro pregiudizio che non può essere trascurato". Il Parlamento arabo ha sottolineato in un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa marocchina ufficiale “Map” il rifiuto di ogni ingerenza straniera e delle campagne sistematiche che prendono di mira i paesi arabi con la copertura dei diritti umani, invitando il Parlamento europeo a "cessare immediatamente di esercitare la tutela sulla situazione dei diritti umani nei paesi arabi e indagare sulla validità del informazioni e accuse che gli giungono da individui e organizzazioni non neutrali". (Res)