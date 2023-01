Marocco: famiglie di giornalisti detenuti e attivisti protestano per richiedere il rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti per i diritti umani hanno organizzato ieri una protesta a Casablanca, in Marocco per richiedere il rilascio delle persone detenute per reati di opinione. Lo ha riferito il quotidiano "Al Yaoum 24", spiegando che queste proteste sono innescate dopo che il parlamento europeo ha approvato una risoluzione il 19 gennaio che critica fortemente il deterioramento della libertà di stampa in Marocco. Tra i manifestanti c'era la famiglia del giornalista Omar Radhi, condannato a sei anni di carcere. (Res)