Egitto: ministro Irrigazione in Sud Sudan seconda tappa viaggio nei Paesi del bacino del Nilo

- Il ministro delle Risorse idriche e dell'Irrigazione dell'Egitto, Hani Swilam, si recherà oggi in visita in Sud Sudan, seconda tappa delle sue visite estere nei Paesi del Bacino del Nilo dopo una visita di due giorni in Sudan. Lo ha riferito il ministero in un comunicato, specificando che la visita durerà tre giorni e include colloqui con l'omologo Pal Mai Deng con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione congiunta nel campo delle risorse idriche e dell'irrigazione tra i due Paesi. Il ministro dell'Irrigazione esaminerà lo stato di avanzamento dei lavori in diversi progetti realizzati dall'Egitto in Sud Sudan e l'apertura di progetti istituiti dal ministero per servire le persone e i cittadini del Paese. (Cae)