Giappone-Bosnia: ambasciata bosniaca a Tokyo organizza seminario su opportunità di investimento

- L'ambasciata della Bosnia Erzegovina in Giappone ha organizzato un seminario sulle opportunità di investimento nel Paese balcanico a cui hanno partecipato più di 70 rappresentanti di aziende giapponesi di vari settori economici. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. L'ambasciata afferma che il seminario, tenutosi nella camera bassa del Parlamento giapponese a Tokyo, ha attirato molta attenzione da parte di potenziali investitori giapponesi di vari settori, tra cui quello dell'industria dell'alta tecnologia e dell'energia, dell'edilizia e dell'architettura, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'industria farmaceutica e cosmetica, dell'industria agricola e alimentare, del turismo e del commercio. L'ambasciatore bosniaco a Tokyo, Sinisa Berjan, ha inoltre fornito informazioni dettagliate sul contesto imprenditoriale e sulla legislazione vigente nel Paese balcanico, sulle procedure per la registrazione di nuove società, su politica fiscale, incentivi e sui settori attraenti per nuovi investimenti. Nella prima metà dell'anno in corso è prevista una visita della delegazione d'affari giapponese in Bosnia Erzegovina. (Git)