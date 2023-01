Paesi Bassi: prezzi immobili in calo a dicembre su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre i prezzi degli immobili nei Paesi Bassi sono nuovamente diminuiti rispetto al mese precedente. I prezzi delle case sono scesi del 2,3 per cento rispetto a novembre, il calo più forte degli ultimi dieci anni, secondo l'ufficio statistico olandese Statistics Netherlands (Cbs). I prezzi sono in calo da cinque mesi consecutivi. Per tutto il 2022, i prezzi delle case erano ancora in media del 13,6 per cento più alti rispetto all'anno precedente. (Beb)