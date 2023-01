Romania: la produzione di greggio è diminuita del 6 per cento nei primi 11 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha prodotto, nei primi 11 mesi del 2022, greggio per oltre 2,67 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), -6 per cento in meno rispetto a quanto prodotto nell'analogo periodo del 2021. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Le importazioni di greggio sono aumentate, nel periodo gennaio-novembre 2022, fino a 8,05 milioni di tep, superando di 1,92 milioni di tep (31,4 per cento) quelle registrate nello stesso periodo dell'anno precedente. Secondo le stime della Commissione nazionale di strategia e previsione, la produzione di greggio è stimata per il 2022 a 3,17 milioni di tep (-2,3 per cento rispetto al 2021) e nel 2023 a 3,09 milioni (-2,3 per cento). Le importazioni sono attese a 7,25 milioni di tep nel 2022 (+6,4 per cento) e a 7,83 milioni di tep nel 2023 (+6,5 per cento). (Rob)