Paesi Bassi: governatore Banca centrale, troppo ottimismo su discesa prezzi del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale olandese, Klaas Knot, ha messo in guardia circa l'eccessivo ottimismo relativo alla discesa dei prezzi del gas. Knot ha evidenziato come non ci sia un segnale chiaro che il calo dei prezzi dell'energia porti a una conseguente diminuzione dell'inflazione. Il governatore ha previsto che il tasso di inflazione sia inferiore nel 2023 a quello dell'anno precedente, ma le incertezze legate ai mercati non permettono di dare stime troppo positive, un parere condiviso anche da altri economisti olandesi.(Beb)