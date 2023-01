Bulgaria: criptovalute, Nexo pronta a fare causa a Sofia per un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni intraprese dalle autorità della Bulgaria contro la piattaforma di criptovalute Nexo sono “assurde” e la piattaforma è pronta ad intentare una causa legale contro Sofia. Lo ha dichiarato il co-fondatore della criptobanca, Antoni Trentchev, in un’intervista concessa all’emittente “Nova Tv”, in cui ha nuovamente contestato le accuse a carico della società, finita al centro di un’inchiesta internazionale per riciclaggio di denaro, evasione fiscale e violazione delle sanzioni internazionali contro la Russia. All’inizio del mese, circa 300 persone tra agenti del controspionaggio e investigatori hanno perquisito gli uffici di Nexo a Sofia e altri 14 edifici per raccogliere prove nell’ambito dell’inchiesta, cui hanno collaborato anche gli Stati Uniti. “Le azioni delle autorità bulgare sono assurde, inutili e in gran parte illegali, cui Nexo intende rispondere in modo appropriato. I migliori professionisti a livello globale stanno già valutando il danno, che è stimato in oltre 1 miliardo di dollari. Difenderemo i nostri interessi”, ha aggiunto Trentchev. Il co-fondatore si è anche espresso sui finanziamenti garantiti da alcuni impiegati di Nexo ai partiti politici della Bulgaria, negando categoricamente che questi abbiano interferito nelle decisioni assunte dalle forze politiche. (Seb)