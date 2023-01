Leonardo: Profumo, settore difesa e sicurezza crescono in misura significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il settore dell'aerospazio il 2023 inizia positivamente perché nel mondo della difesa e sicurezza stanno crescendo gli investimenti in tutto il mondo e quindi è un settore che sta crescendo in misura significativa. Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "La filiera dell'aerospazio. Difesa e sicurezza in Lombardia" in corso alla sede di Assolombarda a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto come veda il 2023 per il settore. "Per noi - ha proseguito - si sta riprendendo la componente civile: noi produciamo fusoliere per Boeing, airbus e Atr, i passeggeri stanno di nuovo crescendo, per cui riparte la domanda di nuovi velivoli". (Rem)