Libia: vicepresidente Lafi discute con ministro di Stato Affari esteri Qatar gli sviluppi politici

- Il vicepresidente del consiglio presidenziale della Libia, Abdullah al Lafi, ha discusso con il Ministro di Stato per gli Affari Esteri nello Stato del Qatar, Sultan al Muraikhi, degli sviluppi politici nel Paese e dei modi per far avanzare il processo politico attraverso lo svolgimento delle elezioni. Lo ha riferito il consiglio libico in un comunicato secondo cui Al Muraikhi ha sottolineato l'importanza del ruolo del Consiglio presidenziale nel successo del progetto di riconciliazione nazionale, sottolineando che il successo del forum preparatorio per la conferenza inclusiva ha avuto positive ripercussioni internazionali. Al Lafi ha sottolineato l'impegno del consiglio per rendere il processo elettorale che attende la popolazione un successo, elogiando gli sforzi dello Stato del Qatar per sostenere il processo politico nel Paese. (Lit)