Economia: Urso, il peggio è passato ma la vera ripresa arriverà

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I dati dicono che la produzione è in ripresa. Il peggio è passato: "Sì - spiega il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al "Corriere della Sera" - Perché ha prevalso finalmente la posizione dell'Italia sul price cap europeo che ha fatto crollare il prezzo del gas. Quella è la svolta: in poche settimane il prezzo del gas è tornato ai livelli di un anno fa fermando la spirale speculativa che peraltro ha alimentato la guerra devastante di Putin. Se l'Europa ci avesse ascoltato prima avremmo risparmiato decine di miliardi di euro e messo in più seria difficoltà Mosca". La crisi tuttavia non è finita: "Avremo ancora ripercussioni negative nella prima parte di quest'anno soprattutto sul fronte dell'inflazione, il cui aumento ha un impatto negativo sui consumi. Proprio per questo nella manovra economica abbiamo concentrato le risorse a sostegno delle fasce più deboli. Nella seconda parte dell'anno tornerà a crescere la produzione trainata anche dall'export: anche per questo stiamo preparando il collegato alla manovra dedicato alla valorizzazione del Made in Italy. Ma ancora una volta è importante che l'Europa ci ascolti sulla politica industriale": "Occorre rispondere alla competizione asimmetrica degli Usa - continua il ministro - e alla sfida sistemica della Cina con una politica finanziaria, energetica e industriale assertiva, per favorire investimenti e sviluppo. Non si può tergiversare sulla proposta che la Commissione è impegnata a presentare al prossimo Consiglio Europeo". (segue) (Res)