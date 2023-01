Ue: Michel, servono nuovi fondi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa non è una fase ordinaria per l'Unione europea. Stanno cambiando i 'paradigmi' su cui è stata costruita. E per questo servono risposte in tempi brevi. Immediate. Non si può aspettare marzo o aprile. In particolare sul piano economico. Bisogna mettere a disposizione dei 27 risorse per affrontare la crisi. Soldi per fronteggiare ad esempio il piano di aiuti messo in campo dagli Usa. Il presidente del consiglio europeo, Charles Michel, chiede alla Commissione di presentare una proposta concreta già al prossimo summit di febbraio. E nella sua ricetta c'è almeno l'estensione del fondo Sure già attivo per aiutare lavoratori e aziende, e l'introduzione di un Fondo Sovrano europeo che faccia perno sulla Bei, la Banca europea per gli investimenti. Senza chiudere la porta a nuove misure attraverso debito comune come è avvenuto per il Recovery fund e soprattutto senza affidare tutto alle distorsioni degli aiuti nazionali che assegnerebbero un vantaggio competitivo a Germania e Francia. "Sono assolutamente convinto - dice in una intervista a "Repubblica" al rientro dalla sua missione in Ucraina - che il 2023 sarà decisivo per il prossimo decennio. Dovremo dare risposte rapide su economia, migranti, energia e difesa comune. Abbiamo bisogno di un'Europa forte". (segue) (Res)