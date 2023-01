Ue: Michel, servono nuovi fondi comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su come potrebbe la Bei con questo fondo sovrano iniettare capitali nelle società, il presidente si limita a dire che "molti Stati hanno già fondi sovrani. La Bei è lo strumento dell'Ue che può essere la base per un fondo sovrano europeo. Ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, servono strumenti nuovi. I parametri che pensavamo fossero intangibili vengono messi in discussione. Il mondo sta cambiando. La Brexit ci ha posto una problema di parità di condizioni. Anche il piano americano non è banale e allora dobbiamo avere gli occhi aperti. Quando c'è stato il Covid abbiamo assunto decisioni necessarie. Dobbiamo farlo anche ora. Lo dico da liberale: si possono socializzare i mezzi per trasformare l'economia". C'è allarme tra i 27 governi sul rischio di frammentazione e disparità: "C'è preoccupazione, ne abbiamo discusso già a dicembre. In seguito al piano Usa e non solo. Sappiamo che non tutti hanno uno spazio fiscale da usare e quindi dobbiamo essere molto creativi. La mia osservazione è innanzi tutto che dobbiamo fornire maggiore flessibilità ai fondi esistenti perché non tutti sono stati utilizzati al meglio. Il fondo Sure è il modo più efficiente per un accordo politico e superare la sfida di solidarietà per assicurare a tutti la stessa posizione e investire nelle nostre economie", ha concluso Michel. (Res)