Libia: Tajani, rispondere alla crisi energetica e affrontare l'immigrazione irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza, energia, migranti. Sullo sfondo, il sostegno militare ed economico italiano per la difesa e la ricostruzione dell'Ucraina. Su questi assi si è mosso il tour nel Mediterraneo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Turchia, Tunisia. Infine Egitto, da cui ieri è arrivata un'apertura sui casi Regeni e Zaki e l'impegno a inviare in Italia fino a 3 miliardi di metri cubi di Gas naturale liquefatto (Gnl) entro la fine dell'anno, spiega Tajani al "Messaggero". Lo scopo di queste missioni nel Mediterraneo è "innanzitutto rispondere alla crisi energetica e affrontare il tema delle migrazioni irregolari. Per questo vogliamo riprendere contatti diretti con tutti i governi dell'area e un coordinamento su temi cruciali". Come la Libia: "Sì, la stabilizzazione della Libia è decisiva, per rallentare l'immigrazione irregolare e fronteggiare una minaccia terroristica che dal Sahel sale verso il Mediterraneo. Paesi come Algeria, Turchia ed Egitto hanno influenza su alcuni dei protagonisti della vita politica e militare in Libia. Dobbiamo parlare fra di noi, limitare i contrasti e creare un'agenda positiva e favorire elezioni presidenziali e politiche che legittimino nuovi dirigenti politici in Libia". Si tratta di Paesi con forti rivalità che difficilmente si metteranno d'accordo su un processo di pacificazione: "Non mi illudo che sia un processo facile, ma è un obbligo provarci. Noi suggeriamo a tutti, e l'ho fatto al Cairo anche con il presidente Sisi e con il mio omologo Shoukri, che ogni iniziativa di dialogo o mediazione rientri sotto la guida delle Nazioni Unite. Il percorso dell'Onu è il più ragionevole ed equilibrato, l'Italia lo sostiene appieno". (segue) (Res)