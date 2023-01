Libia: Tajani, rispondere alla crisi energetica e affrontare l'immigrazione irregolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda invece il gas che arriverà dal Cairo: "Già nel 2022 è arrivato un miliardo di metri cubi. Nel 2023 dovrebbero essere oltre 3 miliardi ma Piombino dovrà essere funzionante in primavera. Solo questo conferma quanto loro siano importanti per noi, e viceversa". Dall'Egitto alla Tunisia. C'è un piano per rallentare le partenze dei barconi verso l'Italia: "Siamo stati a Tunisi con il ministro Piantedosi. Abbiamo incontrato insieme il presidente e poi i rispettivi nostri colleghi. Dobbiamo sostenere il consolidamento economico della Tunisia, un Paese in profonda difficoltà economica. Sono queste condizioni a portare molti cittadini tunisini, perfino della classe media, a provare la traversata verso la Sicilia", ha concluso Tajani. (Res)