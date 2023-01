Giustizia: Delmastro, una cosa è parlare da giurista e un'altra è fare il ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo - osserva ancora il sottosegretario - il ministro ha incontrato sul suo cammino quel vizio della politica di cui parlavo, la caccia al retropensiero. È stato male interpretato. L'ha detto a modo suo, richiamando Richelieu. 'Datemi una lettera e una forbice e farò impiccare chiunque'. Lui aveva subito detto, giustamente, che per mafia e terrorismo le intercettazioni non si toccavano. Quanto all'agenda del governo sulla giustizia: "Le priorità sono l'economia, il lavoro, il peso del Fisco. Dobbiamo aggredire tutto quello che impaccia l'economia. Il ministro ha ricordato l'analisi della Banca mondiale, per cui le farraginosità della giustizia pesano un 2 per cento di Pil. Gli investitori esteri, per dire, faticano a capire i meccanismi della nostra giustizia tributaria, con giudici non professionali e incardinati nel ministero dell'Economia, cioè parte della controparte", ha concluso Delmastro. (Res)