Ucraina: Borrell, discuteremo di una nuova tranche del Fondo europeo per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discuteremo di una nuova tranche del Fondo europeo per la pace. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Con i ministri degli Esteri europei, discuteremo su come continuare a sostenere l'Ucraina militarmente e della nuova tranche del Fondo europeo per la pace, per fornire maggiori finanziamenti all'Ucraina", ha detto. "Spero che possa essere trovato un consenso politico su questo, anche se nessuna decisione formale sarà pesa oggi", ha aggiunto Borrell. (Beb)