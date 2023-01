Regno Unito: "The Times", 40 università britanniche hanno legami con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Più di 40 università britanniche hanno collaborato con istituzioni collegate alle attività statali della Cina. È quanto emerso da un'indagine del quotidiano "The Times", che rivela come alcune università del Regno Unito abbiano lanciato progetti di cooperazione con organismi in Cina collegati al genocidio degli uiguri, allo sviluppo di armi nucleari, allo spionaggio, alla ricerca sulla difesa o all'hacking. L'università di Cambridge è tra quelle che hanno firmato accordi con l'università Tsinghua, l'alma mater del presidente cinese Xi Jinping, e accusata di sviluppare una tecnologia di riconoscimento vocale legata alle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang. Tali scoperte alimentano i timori sulla portata internazionale della Cina e aggraveranno le preoccupazioni che la ricerca britannica possa essere utilizzata a fini di spionaggio o violazioni dei diritti umani. (Rel)