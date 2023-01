Ucraina: ministro Difesa, a febbraio prevista nuova riunione Gruppo contatto a Ramstein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova riunione del Gruppo di Contatto per la difesa dell'Ucraina si terrà a Ramstein a febbraio. Ad annunciarlo su Twitter è stato il ministro della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. Il ministro ha sottolineato che con ogni incontro, "la fiducia in Ucraina degli alleati cresce", grazie al "duro lavoro dei nostri militari e rappresentanti". "Più fiducia significa più armi. Per proteggere la nostra terra, il mare... e il cielo! Ramstein-9 si terrà a febbraio", ha concluso Reznikov. (Kiu)