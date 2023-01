Francia: sondaggio, 37 per cento donne costrette ad avere rapporti sessuali dal proprio partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 37 per cento delle donne in Francia è stata costretta ad avere un rapporto sessuale dinnanzi all'insistenza del partner o sotto gli effetti di alcol e droghe. È quanto emerge da un sondaggio dell'Alto coniglio dell'eguaglianza. Il 14 per cento ha subito un "atto sessuale imposto". Il 93 per cento dei francesi, poi, considera che "le donne egli uomini non sono trattati nello stesso modo in almeno una delle sfere della società".(Frp)