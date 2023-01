Medio Oriente: Borrell, incontro con premier palestinese per maggiore impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riceveremo il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, Mohammed Shtayyeh, per capire come impegnarci maggiormente con le autorità palestinesi": lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Discuteremo con lui anche in merito alla situazione sul campo, che è certamente molto preoccupante", ha detto. "In questo momento difficile per loro, dobbiamo lavorare meglio e di più con le autorità palestinese", ha dichiarato (Beb)