Droga: operazione a Reggio Calabria, arrestate nuove leve dello spaccio

- Questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Taurianova e Cittanova, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, nei confronti di 13 persone ritenute responsabili – di associazione finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione denominata “New Age”, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, giunge ad esito di un’attenta attività investigativa condotta dai militari dell’Arma dal gennaio 2020, che ha consentito di acclarare la presenza di un articolato giro di spaccio, al centro del quale è stata riscontrata l’operatività di alcuni soggetti risultati, punto di riferimento di numerosi consumatori di sostanza stupefacente del comune di Taurianova, oltre che di alcuni comuni limitrofi. In particolare, le attività investigative sono state avviate a seguito dell’arresto in flagranza eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cittanova, di uno degli odierni destinatari del provvedimento, per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di quasi 8.000 dosi di marijuana pronte ad essere vendute. Nella circostanza, ad esito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, erano state rinvenute diverse buste con le infiorescenze di marijuana, nascoste all’interno del doppiofondo ricavato in uno degli armadi della camera da letto, che se immesse sul mercato, avrebbero garantito proventi per oltre 7.000 euro.(Rin)