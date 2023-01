Ue: ministro romeno Aurescu a riunione Consiglio esteri, focus su sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu parteciperà oggi alla riunione al Consiglio Affari esteri (Cae) a Bruxelles. I ministri degli Esteri europei avranno in agenda approfonditi dibattiti sull'aggressione della Russia contro l'Ucraina, con la partecipazione in videoconferenza dell'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, nonché sugli sviluppi nel Sahel e negli Stati costieri dell'Africa occidentale. Secondo la diplomazia romena, "per quanto riguarda l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il ministro Aurescu ribadirà la necessità di continuare il sostegno multidimensionale dell'Ue all'Ucraina, in particolare per superare la stagione fredda e fornire assistenza militare all'esercito ucraino attraverso il Fondo europeo per la pace". Aurescu sosterrà inoltre l'adozione di nuove sanzioni contro la Russia e la prosecuzione delle misure di sostegno ai Paesi terzi, colpiti dalle conseguenze della guerra. (segue) (Rob)