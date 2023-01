Ue: ministro romeno Aurescu a riunione Consiglio esteri, focus su sostegno a Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro rumeno esprimerà sostegno all'individuazione di solide soluzioni giuridiche per la creazione del tribunale che si occupi di punire i colpevoli dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Aurescu presenterà dati aggiornati sul sostegno multidimensionale della Romania all'Ucraina, con particolare attenzione alla facilitazione dell'esportazione di cereali ucraini attraverso la Romania. Riaffermerà il sostegno al percorso europeo dell'Ucraina, in ottemperanza a tutte le raccomandazioni della Commissione europea e, nel contesto, sottolineerà l'importanza del prossimo vertice Ue-Ucraina, previsto per febbraio. (Rob)