Scozia: Sturgeon "farà tutto il possibile" per attuare riforma riconoscimento di genere

20 luglio 2021

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che non rinuncerà alla riforma sul riconoscimento di genere, nonostante questa sia stata bloccata dal governo del Regno Unito. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Sturgeon ha affermato che avrebbe "fatto tutto il possibile" per attuare la legislazione approvata a Holyrood il mese scorso, che consentirebbe ai cittadini scozzesi dai 16 anni in su di cambiare il loro sesso legale semplicemente firmando una dichiarazione. Dopo il blocco da parte del Regno Unito, la proposta ha subito un ulteriore colpo ieri quando Jonathan Sumption, un ex giudice della Corte Suprema, ha bollato come "assurde" le affermazioni di Sturgeon secondo cui il veto equivaleva a un attacco alla democrazia scozzese. Sumption ha affermato che qualsiasi sfida legale "fallirà" a meno che i ministri del Partito Nazionale Scozzese (Snp) non possano rispondere ai "punti forti" sollevati dal governo del Regno Unito. (Rel)