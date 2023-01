Cina: vendite veicoli passeggeri di fascia alta aumentate dell’11,1 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha incrementato le vendite di veicoli passeggeri di alta gamma dell’11,1 per cento annuo nel 2022, toccando quota 3,89 milioni. È quanto si apprende dai dati dell’Associazione nazionale dei produttori di automobili, secondo cui i suddetti veicoli hanno rappresentato il 16,5 per cento delle vetture per passeggeri vendute nel periodo di riferimento. Le vendite di automobili a benzina dal costo superiore ai 73.853 dollari sono aumentate del 41,2 per cento su base annua, mentre quelle di veicoli a nuova energia con prezzi compresi tra 51 e 58 mila dollari si sono espanse del 6 per cento. (Cip)