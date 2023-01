Regno Unito: National Grid sconti ai clienti che consumano meno elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore energetico britannico National Grid avvierà un programma che offre sconti sulle bollette per le famiglie che riducono il consumo di elettricità nelle ore di punta. Come riporta il quotidiano "Financial Times", il cosiddetto "servizio di flessibilità della domanda" sarà attivato oggi tra le 17:00 e le 18:00 (ora locale). National Grid ha affermato che il programma, che fa parte dei suoi sforzi per evitare blackout e finora è stato utilizzato solo nei test, è una misura "precauzionale" e ciò non significava che le forniture di elettricità fossero a rischio. "Si tratta di misure precauzionali per mantenere la riserva di capacità inutilizzata di cui abbiamo bisogno", ha affermato National Grid. (Rel)