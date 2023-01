Cina: governo prevede aumento consumi elettrici del 6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Cina dovrebbe aumentare del 6 per cento annuo nel 2023, attestandosi a 9.150 miliardi di chilowattora. È la previsione del Consiglio nazionale per l’elettricità, secondo cui i consumi saranno trainati soprattutto dall’industria turistica, alberghiera e dei trasporti. La stima tiene conto del nuovo protocollo nazionale per la gestione del Covid-19 e delle previsioni sulla crescita economica cinese, che secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe attestarsi al 5,2 per cento nel 2023. (Cip)