Taiwan: prezzi carburanti resteranno invariati per tutta la settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera taiwanese Cpc Corp. ha annunciato che i prezzi dei carburanti non subiranno variazioni durante la settimana, nonostante i rincari nel mercato del greggio. L’iniziativa punta a mantenere la stabilità dei consumi durante le festività del Capodanno lunare, in calendario fino al 29 gennaio prossimo. I prezzi alla pompa di benzina rimarranno invariati a circa 0,91 centesimi di dollaro al litro per il super diesel e la benzina senza piombo, i cui rincari saranno assorbiti da Cpc senza incrementi per i consumatori. Simili iniziative intraprese nel 2022 hanno comportato per la compagnia una perdita di quasi sette miliardi di dollari. (Cip)