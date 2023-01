Taiwan: ministero Economia sanziona Foxconn per investimento non autorizzato in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia taiwanese ha imposto al colosso dell’elettronica Foxconn una sanzione da 328.947 dollari per un investimento non autorizzato in Cina, relativo all’acquisizione di una quota di Tsinghua Unigroup, conglomerato statale cinese specializzato nella produzione di microchip. La Commissione per gli investimenti del dicastero aveva inizialmente previsto una sanzione fino a 825 mila dollari, rivista a causa dei fondi allocati da Foxconn - ufficialmente Hon Hai Precision Industry - e dai posti di lavoro creati a Taiwan negli ultimi tre anni. La Commissione ha fornito rassicurazioni in merito alla mancata fuga di tecnologie in Cina, mentre Foxconn ha spiegato che la sanzione avrà uno scarso impatto sui dividendi degli azionisti e sul prezzo delle sue azioni. La multa parrebbe infatti rappresentare lo 0,00015 per cento delle vendite totali dell'azienda nel 2022. Stando a quanto riferito da Foxconn, la mancata richiesta d’approvazione al ministero dell’Economia è dipesa dalla “complicata procedura” con cui è stato concluso l’accordo, che ha reso difficile monitorarne tempestivamente gli sviluppi. (Cip)