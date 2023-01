Hong Kong: Covid, segretario Salute auspica ulteriori aperture dopo festività Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Hong Kong auspica di allentare ulteriormente le restrizioni contro il Covid-19 dopo il 29 gennaio, data in cui si concluderanno le festività per il Capodanno lunare. Lo ha dichiarato oggi il segretario alla Salute, Lo Chung-mau, durante un programma trasmesso dall’emittente “Hong Kong Radio Television”. L’ex colonia britannica gode di una “migliore risposta immunitaria” contro il virus e di un sistema sanitario attrezzato, ha osservato Lo, che ha auspicato anche la ripresa a pieno regime dei viaggi con la Cina. I servizi turistici devono infatti essere ancora ripristinati in tre dei sette posti di blocco frontalieri: Lo Wu, Sha Tau Kok e Lok Ma Chau. Oggi Hong Kong ha accolto 10.082 visitatori dalla Cina continentale, una cifra inferiore alla media di 11.357 viaggiatori che ha attraversato la frontiera negli ultimi sei giorni. (Cip)