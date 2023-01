Usa: sparatoria Monterey Park, Biden esprime sostegno a familiari vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha annunciato frattanto di aver identificato il corpo senza vita della sparatoria di massa verificatasi lo scorso sabato, che ha causato la morte di dieci persone. Si tratta di un 72enne asiatico, Huu Can Tran. L'uomo, braccato dalle forze dell'ordine, si sarebbe suicidato all'interno di un furgone. Tran ha aperto il fuoco con un'arma semiautomatica nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno lunare, uccidendo dieci persone e ferendone altrettante. Il movente è oggetto di indagine. (Was)