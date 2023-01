Imprese: Spotify annuncerà licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spotify Technology annuncerà licenziamenti entro la fine di questa settimana. Lo riferisce l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui la società nota per l'omologo servizio di streaming di contenuti musicali si unirà presto a colossi tecnologici statunitensi come Alphabet Inc., Amazon.com Inc. e Microsoft Corp, che hanno recentemente licenziato migliaia di dipendenti. "Bloomberg" cita fonti aziendali secondo cui Spotify intende ridurre i costi, ma che non hanno precisato l'entità del taglio del personale. (Was)