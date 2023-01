Indonesia: tasso di approvazione del presidente Widodo segna record positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha raccolto il 76,2 per cento dei consensi in un nuovo sondaggio pubblicato da Lembaga Survei Indonesia (Lsi), che ha coinvolto più di 1.200 cittadini indonesiani adulti dal 7 all'11 gennaio scorsi. Il dato segna un record assoluto di consensi per il capo dello Stato, che da tre mesi vede aumentare progressivamente la sua popolarità. "Negli ultimi tre mesi, la prestazione del presidente è aumentata in termini di percezione positiva dell'opinione pubblica dal 62,6 per cento a settembre 2022 al 76,2 per cento", ha commentato il direttore di Lsi, Djayadi Hanan. Il balzo di più di 10 punti percentuali ha portato il consenso al presidente Widodo a un valore mai rilevato dall'inizio della sua presidenza, nel 2014. Tra i fattori che hanno contribuito alla popolarità del capo dello Stato figura la revoca delle restrizioni pandemiche annunciata da Widodo il mese scorso. (Fim)