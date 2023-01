Thailandia: 11,81 milioni di turisti stranieri nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia introdurrà dal prossimo giugno una tassa di 300 baht (circa 9 dollari) a carico di ciascun turista straniero in arrivo nel Paese. Lo ha annunciato questo mese il ministro del Turismo, Phiphat Ratchakitprakarn, secondo cui i fondi raccolti verranno destinati allo sviluppo delle località turistiche e all'assistenza ai visitatori coinvolti in incidenti. "Saranno esentati i lavoratori con permessi di lavoro o gli stranieri in transito", ha spiegato il ministro, aggiungendo che per quest'anno il governo prevede l'arrivo di 25 milioni di turisti stranieri. Il turismo è una componente fondamentale della seconda economia del Sud-est asiatico, e rappresentava circa il 12 per cento del suo prodotto interno lordo prima della pandemia. (Fim)