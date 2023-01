Turchia: Erdogan ribadisce, le elezioni presidenziali si terranno il 14 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali e legislative in Turchia si terranno il 14 maggio prossimo, con circa un mese di anticipo rispetto alla data prevista. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso di un incontro con i giovani nella città occidentale di Bursa. "Userò i miei poteri per anticipare la data delle elezioni al 14 maggio”, ha dichiarato il capo dello Stato, secondo cui non si tratta di elezioni anticipate, ma di un modo per "portarsi avanti". Il presidente ha fatto sapere che farà "una chiamata formale il 10 marzo, dopodiché il Consiglio supremo elettorale si preparerà alla elezioni". Ad ogni modo, la data diventa ufficiale solo una volta pubblicata sulla gazzetta del governo. Nei giorni scorsi, Erdogan aveva evidenziato che il 14 maggio è la data in cui si sono svolte le prime elezioni libere nella storia della Turchia, avvenute nel 1950 e vinte dal leader del Partito democratico, Adnan Menderes, che governò il Paese come primo ministro sino al 27 maggio 1960, quando venne deposto con colpo di Stato militare. A seguito del golpe, Menderes venne arrestato e in seguito giustiziato nel 1961. Il governo di Menderes fu caratterizzato dallo scontro con la Grecia per il controllo di Cipro e dal pogrom di Istanbul contro la minoranza greca del 1955.(Res)