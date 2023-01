Iraq: premier Al Sudani estromette il governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha estromesso dall’incarico il governatore della Banca centrale, Mustafa Ghaleb Makhaif. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ina”, secondo cui la decisione sarebbe avvenuta su richiesta dello stesso Makhaif. A sostituirlo in via temporanea vi sarà Ali Mohsen al Alaq, che aveva già ricoperto l’incarico in passato. La decisione giunge mentre l’Iraq, da circa due mesi, sta assistendo a un deprezzamento della moneta locale, con un tasso di cambio che ha superato 1.600 dinari rispetto al dollaro nei mercati locali. Si tratta di una delle cifre più alte mai raggiunte dal 2004.(Res)