Kuwait: fonti stampa, oggi il governo potrebbe dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il governo del Kuwait guidato da Ahmad Nawaf al Ahmad al Sabah potrebbe presentare le proprie dimissioni. Lo rende noto il quotidiano kuwaitiano “Al Qabas”, parlando di uno stallo nelle relazioni tra le autorità legislativa ed esecutiva del Paese del Golfo. Secondo fonti informate, il governo si sarebbe rifiutato di approvare l’adozione di “leggi populiste” e chiede che il ministro delle Finanze Abdel Wahhab al Rashid e il ministro di Stato per gli Affari di gabinetto Barak al Shitan non vengano sottoposti a un’interrogazione prevista per domani. Il governo attualmente in carica aveva prestato giuramento il 17 ottobre scorso. Secondo alcuni media panarabi, la crisi con l’Assemblea nazionale ha avuto inizio il 10 gennaio, quando il governo si è ritirato da una sessione parlamentare a causa di divergenze su una proposta riguardante la concessione di prestiti ai cittadini. (segue) (Res)