Business news: Perù, Telefonica condannata a pagare multa di 790 milioni euro per imposte 2000-2001

- La Corte suprema del Perù ha condannato in via definitiva l'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica al pagamento di una multa di circa 790 milioni di euro nella controversia con l'erario peruviano sulle imposte sul reddito per gli anni 2000 e 2001. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", Telefonica ha notificato alla Borsa di Lima la sentenza del tribunale e ha ricordato che l'importo era già stato accantonato in precedenza. Alla fine del terzo trimestre dello scorso anno, Telefonica Perú aveva già accantonato circa 845 milioni di euro per risolvere le controversie con lo Stato del Paese latinoamericano. (Res)