Usa: Yellen, "irresponsabili" richieste Repubblicani di taglio della spesa

- La segretaria del Tesoro degli Stati uniti, Janet Yellen, ha definito "irresponsabili" le richieste dei Repubblicani di tagliare la spesa pubblica in cambio del loro assenso a una nuova deroga al tetto legale di indebitamento dello Stato federale. Secondo la segretaria, le resistenze dei Repubblicani rischierebbero di causare gravi ricadute sull'economia: "E' possibile che i mercati si preoccupino se gli Usa pagheranno o meno i loro conti", ha dichiarato Yellen nel corso di una intervista. Le tensioni tra la maggioranza repubblicana alla Camera e la Casa Bianca stanno montando in vista della scadenza del provvedimento semestrale di deroga al tetto del debito, che in assenza di un rinnovo rischierebbe di causare un arresto delle attività del governo federale. (segue) (Was)