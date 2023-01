Usa: sparatoria Monterey Park, responsabile ritrovato senza vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha identificato il corpo senza vita del responsabile della sparatoria di massa verificatasi lo scorso sabato a Monterey Park, in California, e costata la vita a dieci persone. Si tratta di un 72enne asiatico, Huu Can Tran. L'uomo, braccato dalle forze dell'ordine, si sarebbe suicidato all'interno di un furgone. Tran ha aperto il fuoco con un'arma semiautomatica nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno lunare, uccidendo dieci persone e ferendone altrettante. Il movente è oggetto di indagine. (Was)