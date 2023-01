Usa: procura Illinois, perquisizione Fbi nell'abitazione di Biden "consensuale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perquisizione effettuata dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nell'abitazione personale del presidente Joe Biden, che venerdì 20 gennaio ha portato al quarto ritrovamento di documenti presidenziali riservati nell'abitazione, è stata "consensuale". Lo ha dichiarato a "Fox News" Joseph D. Fitzpatrick, un'assistente del procuratore per il distretto settentrionale dell'Illinois John Lausch. Il funzionario ha confermato che "il 20 gennaio 2023, l'Fbi ha effettuato una perquisizione pianificata e consensuale dell'abitazione del presidente a Wilmington, nel Delaware". Non chiaro, però, quale parte abbia richiesto per prima la perquisizione, che si è protratta per 12 ore, e cui hanno preso parte anche funzionari del dipartimento di Giustizia. La perquisizione e i ritrovamenti di documenti riservati precedono l'annuncio ufficiale della candidatura di Biden per un secondo mandato presidenziale, che secondo indiscrezioni di stampa potrebbe essere ufficializzata dopo il prossimo discorso sullo Stato dell'Unione, in programma il 7 febbraio. (Was)