Giappone: Kishida potrebbe sciogliere la Camera bassa prima delle elezioni per la guida dell'Ldp

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe sciogliere la Camera bassa della Dieta e indire elezioni generali anticipate prima della scadenza del suo mandato di presidente del Partito liberaldemocratico (Ldp), a settembre 2024. Lo ha suggerito lo stesso Kishida nel corso di una intervista televisiva, dicendosi d'accordo con quanti affermano che il capo del governo dovrebbe tentare di ottenere un secondo mandato solo dopo aver consultato i cittadini in merito ai piani di aumento della pressione fiscale per finanziare il riarmo del Paese. "Non solo la difesa, ma il calo della natalità, l'energia e l'aumento dei salari sono tutte questioni che influiscono sulla vita delle persone, e non possono essere rimandate", ha dichiarato il primo ministro. Kishida ha vinto nel 2021 l'elezione per un mandato triennale al vertice del Partito liberaldemocratico, e già il mese scorso ha prospettato il ricorso a elezioni anticipate come referendum sui piani di forte aumento del bilancio della Difesa approvati dal suo governo. Una vittoria alle urne rafforzerebbe significativamente anche il controllo di Kishida sul primo partito del Paese. (segue) (Git)