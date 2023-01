Usa: sparatoria Monterey Park, Biden esprime sostegno a familiari vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso ieri il sostegno del Paese ai familiari delle vittime della sparatoria avvenuta nel fine settimana a Monterey Park, nella contea di Los Angeles, in California. "Mentre continuiamo a cercare risposte riguardo quest'attacco, sappiamo quanto profondamente abbia colpito la comunità asiatica americana", afferma una nota del presidente. "A Monterey Park vive una tra le comunità asiatiche più grandi d'America, e molti celebravano il Nuovo anno lunare assieme ai loro cari e amici", prosegue la nota. Biden ha annunciato d'aver dato mandato al dipartimento di Sicurezza interna di "mobilitare il pieno sostegno federale alle autorità locali e statali". "Voglio assicurare la comunità di Monterey Park che (...) vi sosterremo in ogni modo possibile", ha aggiunto il presidente. (segue) (Was)