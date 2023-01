Business news: Argentina, governo annuncia acquisto debito estero per oltre un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia dell’Argentina, Sergio Massa, ha annunciato l’acquisto di debito estero per oltre un miliardo di dollari. La misura, ha detto il ministro secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Telam”, punta a migliorare il profilo del debito, abbassare il rischio Paese e aumentare i titoli in dollari. L’operazione si concentrerà sulle obbligazioni a breve scadenza, comprese quelle che scadono nel 2029 e 2030. I fondi proverranno non da riserve liquide ma da risorse del Tesoro nazionale. (Res)