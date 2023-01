Business news: Brasile, ministero Trasporti annuncia investimenti da 300 milioni di euro nei primi quattro mesi di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti del Brasile, Renan Filho, ha annunciato investimenti per 1,7 miliardi di real (300 milioni di euro) nei primi quattro mesi di governo. Gli stanziamenti, previsti nella finanziaria del 2022, saranno utilizzati per terminare i lavori su complessivamente 861 chilometri di autostrade e per la ripresa dei lavori su 670 chilometri di strade federali. "Saremo in grado di investire 1,7 miliardi di real nei primi 100 giorni dell'anno utilizzando i fondi dello scorso anno. Si tratta del più grande investimento nei primi quattro mesi di governo degli ultimi cinque anni", ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa. Renan ha indicato anche le cinque priorità della sua gestione: bilancio, ripresa e intensificazione dei lavori pubblici, prevenzione dagli infortuni sul lavoro, trasporto derrate agricole, gestione emergenze e attrazione di investimenti privati. Per il 2023, il budget previsto per gli investimenti è di 14,8 miliardi (2,6 miliardi di euro). (Res)