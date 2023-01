Business news: Brasile, tasso disoccupazione all'8,1 per cento nel trimestre settembre-novembre 2022, miglior risultato dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile nel trimestre che comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre del 2022 è stato dell'8,1 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del migliore risultato dal 2015. Il tasso mostra un calo dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente (giugno, luglio, agosto) mentre rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (11,6 per cento) il tasso è calato di 3,5 punti percentuali. (Res)