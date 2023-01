Usa: Yellen, "irresponsabili" richieste Repubblicani di taglio della spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani stanno tentando di sfruttare la scadenza per ottenere un congelamento della spesa pubblica ai livelli del 2022, cui i Democratici sono contrari soprattutto per quanto riguarda la componente delle risorse destinate alla Difesa. Yellen ha spiegato di non essersi ancora confrontata personalmente con il presidente della Camera, Kevin McCarthy, che la scorsa settimana si è detto personalmente favorevole al congelamento della spesa. "Il Congresso deve comprendere che si tratta di pagare conti relativi a decisioni assunte dal precedente Congresso, e non a nuove iniziative di spesa", ha affermato la segretaria, secondo cui il pagamento di impegni già assunti "non può essere negoziato". (Was)